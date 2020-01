Simona Halep, despre adversara din sferturile de finala de la Adelaide: Dilema sportivei noastre

Ziare.

Sportiva noastra a declarat ca nu stie la ce sa se astepte in aceasta partida si ca nu se va concentra pe jocul imprevizibil al bielorusei."Niciodata nu stii la ce sa te astepti cand joci impotriva ei! Nici nu pot sa spun cum trebuie sa joc cu ea. Trebuie sa fiu cum am fost si cu Tomljanovici. Puternica, sa-mi fac jocul si apoi va veni de la sine.Nu o sa ma concentrez pe jocul ei, vreau doar sa ma concentrez pe ce trebuie sa fac pentru a o deranja", a spus Simona intr-o conferinta de presa.Partida dintre Simona si Sabalenka va avea loc joi dimineata, de la ora 4:30 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct deSimona si Sabalenka s-au mai intalnit de doua ori, iar sportiva noastra s-a impus de fiecare data.Ambele intalniri au avut loc in 2018, la Shenzhen si Cincinnati, iar Simona s-a impus in doua seturi.C.S.