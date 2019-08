Simona Halep, despre adversara din turul doi de la Cincinnati

Ziare.

Dupa un prim tur liber, tenismena noastra o va intalni in turul doi pe castigatoarea intalnirii dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova si spaniola Carla Suarez Navarro."Amandoua sunt jucatoare solide. Cu Alexandrova, nu cred ca am mai jucat, nu prea stiu ce sa spun acum, dar o sa o urmaresc un pic si o sa imi fac o idee. Carla - toate meciurile noastre au fost grele", a spus Simona pentru Digi Sport "Dar stiu cum trebuie sa o joc, stiu ca trebuie sa muncesc pentru fiecare punct. O sa incerc sa joc cel mai bun tenis al meu pentru a castiga", a adaugat aceasta.byeCarla Suarez Navarro sau Ekaterina Alexandrova;Madison Keys, Garbine Muguruza sau Amanda Anisimova (posibil);Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Victoria Azarenka (posibil);Naomi Osaka, Serena Williams sau Elina Svitolina (posibil);Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Petra Kvitova sau Bianca Andreescu (posibil).12-18 august e perioada in care se va desfasura Western & Southern Open 2019.2,9 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului din Ohio.Anul trecut, Simona Halep a disputat finala, pe care a pierdut-o in trei seturi in fata olandezei Kiki Bertens.