Simona Halep, despre jucatoarea care a starnit numeroase discutii inainte de US Open

Ziare.

com

Jucatoarea de 15 ani a fost acceptata direct pe tabloul principal de la US Open, dupa ce organizatorii au driblat regulamentul care nu i-ar fi permis sa joace si la acest turneu de Grand Slam din cauza varstei fragede.Intrebata cum crede ca se va descurca Gauff la US Open, Simona e convinsa ca americanca va face un nou turneu foarte bun."Putem spune ca are presiune, dar in acelasi timp nu are nimic de pierdut. Vad numai lucruri pozitive la ea, stie sa isi gestioneze emotiile. Cred ca se descurca foarte bine", a spus Simona la conferinta de presa.Simona si Gauff s-au intalnit in optimile de finala de la Wimbledon , unde sportiva noastra s-a impus in doua seturi.Gauff e considerata viitoarea stea a tenisului feminin, iar multi experti o considera una dintre favoritele la castigarea US Open desi are doar 15 ani.C.S.