Simona Halep, despre momentul care i-a schimbat cariera Biancai Andreescu: "Imi amintesc ca am vorbit"

Se intampla in 2016, atunci cand Bianca evolua in circuitul de juniori, iar Simona era intampinata ca o mare vedeta la Rogers Cup, turneu ce se desfasoara in Canada.Organizatorii au aranjat o intalnire intre pustoaica Andreescu si superstarul Halep data fiind originea romana a celor doua, iar in scurta discutie Simona a reusit sa aiba un impact major."Imi amintesc ca am vorbit in masina. Da, i-am spus ca trebuie sa renunte la turneele de juniori pentru ca este suficient de puternica pentru a face pasul spre senioare", a explicat Halep intr-o conferinta de presa.Bianca a ascultat-o si romanca a avut dreptate, trei ani mai tarziu Andreescu fiind cea mai noua senzatie din tenisul feminin."E uimitor ce a relizat! Sa castigi un Grand Slam la 19 ani, sa joci atat de putine turnee si sa le castigi... e uimitor! Vreau sa ii spun ca merita toate victoriile pentru ca a jucat foarte bine.Sunt entuziasmata ca o voi intalni. Va fi o mare provocare pentru mine acest meci pentru ca anul 2019 a fost unul cu suisuri si coborasuri. Am avut un varf la Wimbledon, insa in rest nu a fost asa grozav. Nu ma gandesc ca pot castiga sau pierde aici, vreau doar sa pot sa joc meciuri", a mai spus Simona.Intalnirea dintre Simona Halep si Bianca Andreescu, din faza grupelor de la Turneul Campioanelor, va avea loc luni.