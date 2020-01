Simona Halep, despre momentul in care isi va anunta retragerea din tenis: "Sa va spun cinstit, am vorbit cu fratele meu ieri despre asta"

Ziare.

Tenismena noastra intentioneaza sa procedeze precum Caroline Wozniacki, care a atarnat racheta-n cui dupa iesirea de la Australian Open."Sa va spun cinstit, am vorbit cu fratele meu ieri despre asta. Nu m-am gandit inca, probabil o voi face la fel ca ea (n.r. - Wozniacki), sa anunt ca e ultimul turneu si apoi ma retrag", a spus Simona, potrivit News.ro "Nu pot sa spun ca este ultimul an, pentru ca eu imi schimb destul de des parerea si nu e bine. Probabil ca o sa anunt inaintea unui turneu si apoi voi fi aut din lumea asta", a adaugat Simo.Simona Halep joaca tenis de la varsta de 3 ani si a devenit profesionista in 2006.A castigat peste 35 de milioane de dolari doar din premiile de la turnee si a ocupat locul 1 in clasamentul WTA timp de 64 de saptamani.19 turnee WTA a castigat Simona in cariera, dintre care doua de Grand Slam (Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019).