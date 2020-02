Simona Halep, despre problemele medicale acuzate in timpul jocului cu Ons Jabeur

Ziare.

Tenismena noastra spune ca, in prezent, se simte bine si spera ca la meciul din sferturi cu Aryna Sabalenka sa fie 100% din punct de vedere fizic."Nu stiu in momentul de fata pentru ca, intr-un asemenea meci nu prea stii pe moment ce se intampla. Am resimtit dureri dupa acel backhand de la 5-1, cand am lovit gresit si am simtit ca s-a blocat spatele, dar apoi si-a revenit. Acum nu mai simt dureri si sper ca maine (joi - n.red.) voi fi bine", a spus Simona la conferinta de presa.Sportiva noastra a solicitat interventia fizioterapeutului dupa ce a castigat setul secund cu 6-2.Dupa o interventie ce a durat aproximativ un minut, Simona a fost capabila sa revina pe teren pentru a juca si setul decisiv.Amintim ca, in trecut, Simona a mai acuzat probleme la spate si a fost nevoita sa se retraga de la mai multe turnee. Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa ce a invins-o in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7) pe Ons Jabeur.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA.Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.I.G.