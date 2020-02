Simona Halep, despre schimbarea majora de regulament din tenisul feminin

Ziare.

Din luna februarie, antrenorii au voie sa le dea indicatii jucatoarelor in timpul meciurilor direct din tribune.Simona se bucura pentru aceasta schimbare si este dornica sa vada daca o va ajuta."Este o experienta buna pentru noi. Am facut asta la junioare si nu stiu la ce sa ma astept. Va fi interesant cu siguranta. Nu am semnale cu Darren pentru ca as fi prea obosita", a spus Simona Halep la Dubai.Pana in acest moment, coaching-ul din tribune era interzis de regulament si se penaliza cu avertisment sau chiar pierderea punctelor. WTA a ajuns la aceasta solutie la propunerea lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, dupa incidentele din finala US Open 2018, cand americanca a fost penalizata pentru ca primea sfaturi neregulamentare.C.S.