Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Cincinnati

Sportiva noastra a afirmat ca se asteapta la un meci dificil deoarece americanca are un stil care nu e pe placul sau."Keys loveste foarte puternic mingea si trimite foarte plat, cu multa forta. Chiar daca o conduc la meciuri directe, toate au fost echilibrate.Totusi, faptul ca am avantaj la meciurile directe imi da incredere. E important sa fiu puternica pe picioare", a spus Simona la conferinta de presa.Sportiva noastra se va duela in optimile de finala cu americanca Madison Keys, aflata pe locul 18 in clasamentul WTA Partida din optimile de finala va avea loc vineri, de la ora 2:00 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona si Madison s-au mai intalnit de sase ori pana acum, iar sportiva noastra a castigat ultimele cinci meciuri.Ultima partida a avut loc la Turneul Campioanelor 2016, cand Simona s-a impus in doua seturi. Cele doua ar fi trebuit sa joace si in optimi la Roma 2018, numai ca Madison Keys a abandonat si meciul nu a avut loc.C.S.