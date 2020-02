Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Dubai

Ziare.

"A fost un meci interesant la Adelaide, dar nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Ea a avut niste meciuri in plus si asta a ajutat-o. Maine va fi altceva, sper sa joc mai bine decat la Adelaide si sa castig. Sunt all-in", a spus Simona pentru DigiSport. Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa o victorie superba reusita in meciul cu Ons Jabeur (45 WTA ).Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastica.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.C.S.