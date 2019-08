Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Rogers Cup: Motivul pentru care e bucuroasa inaintea meciului

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca se bucura ca o va intalni pe rusoaica deoarece aceasta ii este o buna prietena."Este o jucatoare ce evolueaza grozav. Vine dupa o accidentare si nu are nimic de pierdut in acest moment. O sa dea ce are mai bun pe teren si se simte bine. Am jucat meciuri dificile cu ea si nu va fi usor.Imi place ca joc cu Kuznetsova deoarece ii iubesc jocul si este o persoana grozava. Este una dintre prietenele mele si e placut ca ne intalnim din nou", a afirmat Simona Halep la conferinta de presa.Partida dintre Simona si Kuznetsova va incepe dupa ora 21:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 4-3 in favoarea Simonei Halep. Sportiva noastra a castigat ultimul meci, ce a avut loc la Rogers Cup 2016.La casele de pariuri , sportiva noastra este considerata favorita, avand cota 1.3 pentru a obtine victoria.C.S.