Simona Halep, despre vestea care a luat prin surprindere tenisul feminin: Am fost putin socata, sincer

Sportiva noastra a marturisit ca a ramas socata in momentul in care a aflat si spune ca vrea sa joace din nou cu Clijsters."Cand am aflat am fost putin socata, sincer! Sa ai trei copii si sa vrei sa te intorci... Este ceva urias din punctul meu de vedere. Este foarte impresionant. Acum mi-ar placea sa joc din nou contra ei pentru ca m-a batut odata la Brisbane si nu pot uita acel meci. As fi foarte fericita sa joc din nou cu ea. A fost draguta cu mine de fiecare data dupa ce am pierdut o finala de Grand Slam. E o persoana foarte de treaba", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.Amintim ca belgianca Kim Clijsters a anuntat, luna aceasta, ca va reveni in circuit dupa o pauza indelungata.Clijsters s-a retras in activitate in 2012 si are trei copii.Ea este o fosta lidera mondiala ce a castigat patru titluri de Grand Slam in cariera, fiind inclusa in International Tennis Hall of Fame.Primul meci oficial de la revenire il va disputa in ianuarie 2020.C.S.