Simona Halep dezvaluie asul din maneca pe care il are in 2020

Sportiva noastra considera ca revenirea antrenorului Darren Cahill in echipa o va ajuta enorm in acest an."Cu siguranta este un mare plus faptul ca il am din nou alaturi pe Darren Cahill. Am fost in contact permanent si anul trecut, dar e important ca este langa mine din nou. Imi da multa incredere si sunt mai putin stresata cand este cu mine", a spus Simona Halep in Australia.Simona si Darren s-au reunit la finalul anului trecut, la Turneul Campioanelor Din pacate, revenirea australianului nu a ajutat-o pe Simona sa treaca de faza grupelor.In luna ianuarie, Simona va participa la turneul de la Adelaide (incepand cu 13 ianuarie) si la Australian Open (incepand cu 20 ianuarie).Pe langa Darren Cahill, Simona are si un antrenor secund nou, Artemon Apostu Efremov.C.S.