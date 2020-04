Simona Halep dezvaluie ca respecta cu strictete programul si in izolare: Vorbesc mereu cu Darren si cu echipa mea

Ziare.

com

Locul 2 mondial WTA a recunoscut intr-un interviu ca isi dorea inainte de aceasta perioada sa isi ia o pauza mai lunga dupa accidentarea de la Dubai, dar nu se gandea ca aceasta se va prelungi atat de mult."Nu am atins racheta de la finala de la Dubai! Am zis ca e mai bine sa ma rup de tot, sa ma odihnesc mental, am spus sa las tenisul o perioada deoparte ca sa ma aerisesc de tenis pentru ca au fost 10 ani la un nivel foarte inalt si saptamana de saptamana am avut turneu.O sa mai stau cateva saptamani pana o sa ma apuc din nou. Mi-e dor de turnee chiar daca incepuse sa imi fie din ce in ce mai greu sa calatoresc. Simt lipsa lor si simt lipsa energiei, a adrenalinei pe care am avut-o zi de zi in acesti ani", a explicat in prima faza Simona Halep la emisiunea Campionii Digi Sport de la aceeasi televiziune.Ea spune ca ii este dor de staff-ul ei, cu care insa tine legatura zilnic: "Imi lipseste echipa, imi e dor de ei, comunicam des, chiar zilnic pentru ca eu trebuie sa fiu cat se poate de in forma. E foarte greu daca imi pierd pregatirea sa imi revin, asa ca am grija si respect programul 100%. Am facut si abdomene pe covor pana m-a durut spatele, nu aveam macar o saltea, acum mi-am comandat una!Darren e foarte bine, imi trimite si poze cu familia - ei au alte conditii acolo si e mult mai usor sa joace tenis. Arti are 3 copii, e foarte ocupat! Toti sunt bine, sanatosi si asteapta si ei cu nerabdare sa ne apucam din nou de turnee", a mai punctat marea campioana din Romania, de doua ori castigatoare de trofeu de Mare Slem, la Roland Garros si Wimbledon Simona a mai spus la acelasi interviu ca in opinia sa e nerealist sa credem ca se va mai disputa vreun turneu de tenis oficial in 2020:D.A.