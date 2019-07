Simona Halep dezvaluie ce mesaj important i-a transmis Ion Tiriac inaintea finalei de la Wimbledon

Ziare.

Halep, 4 mondial WTA acum, a invins-o pe Williams, 23 de titluri de Mare Slem in cariera, cu 6-2, 6-2, cucerind primul trofeu al sezonului si primul la Wimbledon in cariera sa si pentru tenisul romanesc.Ea a fost intrebata la conferinta de presa oficiala de dupa terminarea finalei ce mesaj i-a transmis Ion Tiriac , marele om de afaceri roman si actualmente presedinte al Federatiei Romane de tenis: "Tiriac a venit dimineata si mi-a zis ca fie ca o sa castig sau o sa pierd, nu conteaza. E cea mai importanta zi si sa profit de ea! A fost foarte fericit dupa, mi-a dat o imbratisare, ceea ce este foarte rar", puncta cu un zambet pe fata romanca nascuta la Constanta, in varsta de 27 de ani.Ion Tiriac a fost alaturi de Halep pe tot parcursul acestui turneu perfect de la Wimbledon, castigat in premiera in proba de simplu de catre un sportiv din Romania.Pentru Simona urmeaza acum o scurta pauza si in luna august vor incepe turneele din SUA, turnee la care romanca are de aparat multe puncte, fiind campioana anul trecut la Rogers Cup si finalista la Cincinnati.D.A.