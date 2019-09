Simona Halep dezvaluie ce probleme are in China: Nu-mi este usor deloc

Ziare.

com

Sportiva noastra s-a declarat insa sceptica, spunand ca are mari probleme in China deoarece nu este acomodata deloc cu mancarea asiatica.Chiar si asa, Simona a promis ca va lupta intens in fiecare meci."E foarte, foarte dificil sa inchei anul pe primul loc in clasamentul WTA si sa castig Turneul Campioanelor . Dupa Wimbledon am fost putin mai relaxata in ce priveste rezultatele, dar inca sunt motivata si muncesc din greu. In aceasta perioada vreau doar sa joc mai bine pentru ca in fiecare an mi-am promis asta si n-am putut din diferite motive.Acum ma simt sanatoasa si motivata, ma simt proaspata. Vreau sa intru pe teren si sa castig fiecare meci. Nu vreau sa-mi stabilesc un obiectiv, ci vreau sa ma bucur mai mult de tenis. Nu-mi este usor deloc din cauza mancarii de aici, dar dau tot ce am mai bun zilnic si incerc sa am cat mai multe meciuri . De asta m-am inscris si la dublu", a afirmat Simona intr-o conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Wuhan dupa ce a invins-o pe Barbora Strycova (34 WTA).Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci ce a durat aproximativ o ora si jumatate.In optimile de finala, Simona se va duela cu rusoaica Elena Rybakina, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.Amintim ca anul trecut Simona a fost eliminata in turul 2 de la Wuhan.C.S.