Simona Halep dezvaluie cine e jucatoarea sa preferata. Reactia acesteia

Sportiva noastra a marturisit ca iubeste sa se antreneze alaturi de Carla Suarez Navarro din Spania."Iubesc sa ma antrenez cu Carla deoarece imi ofera ritm si antrenamentele noastre sunt foarte placute. La fel si cu Svetlana Kuznetova. Nu caut ceva neaparat cand cer cuiva sa se antreneze cu mine. Ma antrenez cu oricine, astfel ca nu am o persoana cu care sa nu-mi doresc sa fac asta", a spus Simona pentru site-ul oficial al WTA. In replica, si Carla Suarez Navarro a spus ca Simona este una dintre preferatele sale."Am jucatoare favorite. Cu Kiki Mladenovici m-am antrenat mult, cu Simona Halep am incercat si mi-a placut. Sara Errani a fost una dintre favoritele mele. Ma pot antrena cu oricine, nu am probleme", a raspuns Suarez Navarro.Sportiva noastra se afla momentan la Toronto, unde se pregateste de debutul la Rogers Cup.Simona o va intalni in turul 2 pe americanca Jennifer Brady (76 WTA ), intr-o partida programata miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea in varsta de 24 de ani.C.S.