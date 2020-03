"Simona Halep dezvaluie cine e tenismena care a debusolat-o total: Nu prea am inteles mare lucru"

Ziare.

com

Sportiva noastra si-a amintit de intalnirea pe care a avut-o cu Kaia Kanepi la US Open 2018, cand a fost eliminata in primul tur dupa un joc pe care Simona nu l-a inteles nici pana acum."In America, terenul e mai iute, dar mingea nu sare mai mult, asa cum se intampla la Melbourne . De exemplu, cand am jucat cu Kanepi nu prea am inteles mare lucru. Si, dupa aceea, am jucat in Australia.Bine, cum zice Darren, pe mine nu ma bate de doua ori o jucatoare, de doua ori la rand. Dar, de obicei, cand pierd un meci analizez ce este de facut la urmatorul", a mai spus Halep, la Digi Sport. Simona Halep a fost eliminata in primul tur de la US Open 2018 de Kaia Kanepi, care s-a impus cu 6-2, 6-4.Sportiva noastra avea sa-si ia revansa la Australian Open 2019, dupa un meci foarte dificil. Romanca a pierdut primul set cu 6-7 (2), dar s-a impus in urmatoarele doua, cu 6-4, 6-2.Simona mai are o victorie in fata Kaiei Kanepi, in 2014, la Doha , in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 7-6 (5).C.S.