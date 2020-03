Simona Halep dezvaluie cine e tenismena care a impresionat-o: E extraordinara

Ziare.

com

Sportiva noastra spune ca a fost impresionata de kazaha Elena Rybakina, pe care a intalnit-o in finala de la Dubai."Pentru mine este o jucatoare extraordinara. Am glumit cu Darren si mi-a spus ca n-a schitat nimic o ora si jumatate.I-am spus ca am vorbit eu si pentru ea. Controlul ei este de apreciat si asta este un mare pericol pentru adversare", a spus Simona Halep pentru Digi Sport.Simona a invins-o pe Rybakina in finala turneului de la Dubai, desi aceasta castigase primul set cu 6-3.Sportiva noastra s-a impus cu 3-6, 6-3, 7-6, dupa doua ore si 26 de minute.C.S.