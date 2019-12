Simona Halep dezvaluie cum a ajuns sa il angajeze pe fostul antrenor al lui Begu si Buzarnescu

Ziare.

com

Fostul numar 1 WTA a povestit ca il cunostea pe Apostu din perioada in care acesta era antrenorul lui Begu, cea mai buna prietena a ei din tenis.In momentul in care acesta a fost pus pe liber de Mihaela Buzarnescu , Simona a luat legatura cu el si i-a propus un contract."Pe Arti il apreciez de foarte multi ani si a fost cu Irina multi ani, a facut treaba atat de buna cu ea, am decis ca este potrivit si l-am dorit in echipa.Dupa ce a incetat colaborarea cu Mihaela Buzarnescu si am auzit ca este liber, l-am contactat si a fost de acord. Acum am o echipa buna, uneori este buna o schimbare cand simti nevoia", a spus Simona Halep pentru Digi Sport Artemon Apostu-Efremov este al doilea antrenor al lui Halep, "principal" fiind australianul Darren Cahill , revenit recent in echipa ei.Tehnicianul are 40 de ani si s-a remarcat in perioada in care a pregatit-o pe Irina Begu , aceasta fiind a doua jucatoare a Romaniei in clasamentul feminin.Apostu a inceput efectiv munca alaturi de Halep in stagiul de pregatire pe care constanteanca l-a efectuat recent in Dubai.In sezonul trecut, Simona a fost pregatita de Daniel Dobre , la care a renuntat insa in toamna desi sustinea ca il va pastra in staff-ul sau.