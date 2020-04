Simona Halep dezvaluie de ce se simte norocoasa si multumita in aceasta perioada

Ziare.

com

"Sunt norocoasa ca accidentarea a aparut in aceasta perioada. Astfel, am avut posibilitatea sa stau acasa, in Romania.M-am pregatit zilnic si m-am recuperat. Piciorul este mult mai bine si sunt foarte multumita, chiar daca nu am inceput sa ma antrenez cu mingea", a spus Simona Halep pentru The Times Apoi, Simona a explicat felul in care se protejeaza in aceasta perioada."Am fost foarte stricta in ce priveste regulile de distantare sociala, tinand cont ca situatia este inspaimantatoare.Trebuie sa luptam zilnic in aceasta batalie. Vom invinge virusul doar daca luptam impreuna si ramanem uniti", a mai spus Simona.C.S.