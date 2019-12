Simona Halep dezvaluie in premiera de ce a renuntat la Daniel Dobre

Ziare.

Sportiva noastra spune ca a luat aceasta decizie deoarece nu mai percepea bine sfaturile primite de la acesta.Totusi, Simona da asigurari ca a ramas intr-o relatie excelenta cu Dobre."Darren si-a dorit mult sa continue cu Daniel Dobre, dar la un moment dat ajunsesem sa simt nevoia de o schimbare, nici eu nu mai percepeam foarte bine sfaturile lui, nici el nu mai stia cum sa ma abordeze si am decis sa intrerupem colaborarea.La noi nu este insa ca acum incepem si acum terminam, in acesti 5-6 ani am tot lucrat, ne-am despartit, ne-am reunit. Este un om incredibil, am tot spus-o si o repet, este unul dintre cei mai buni antrenori din Romania, poate chiar cel mai bun. Am o relatie deosebita cu el, nu a fost vorba de o cearta sau de o neintelegere, pur si simplu, am simtit nevoia ca trebuie sa schimb ceva, sa am o voce noua", a spus Simona Halep pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Apoi, Simona a explicat si de ce l-a ales pe Artemon Apostu Efremov in locul lui Dobre."M-am gandit impreuna cu Darren la Arti pentru ca a antrenat o jucatoare de Top 30, mai multe de fapt, dar ma refer la Irina Begu , il stiu de mult si am avut incredere ca se poate mula pe echipa mea, iar dupa doua saptamani pot sa spun ca ma simt foarte bine cu el pe teren", a explicat Simona.Sportiva noastra se pregateste pentru noul sezon la Dubai, alaturi de Darren Cahill Primul turneu din 2020 la care va lua startul este cel de la Adelaide, incepand cu 13 ianuarie.C.S.