Simona Halep dezvaluie marea schimbare facuta ce a dus la ascensiunea din acest an

Sportiva noastra spune ca ascensiunea din acest an este cauzata de faptul ca a reusit sa isi gestioneze mai bine emotiile si ca are o relatie mai buna cu echipa sa."Gestionez mai bine emotiile interioare. Acum inteleg mai usor sfaturile de la echipa mea. Sunt pozitiva si relaxata mental. Inteleg bine tot ce primesc din partea echipei mele, sunt capabila sa inteleg ce imi spune antrenorul.Poate conteaza ca nu mai am presiune pe mine in ce priveste rezultatele. Relatia cu echipa este buna si sunt foarte pozitiva", a spus Simona Halep pentru Digi Sport.In acest an, Simona a ajuns in semifinale la Australian Open , iar la Dubai a reusit sa castige trofeul.Deocamdata nu se stie cand va reveni Simona in circuit, in conditiile in care este de asteptat ca sezonul sa fie amanat timp de 6 saptamani.C.S.