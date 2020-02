Simona Halep dezvaluie motivul pentru care s-a retras de la Doha

Ziare.

Tenismena noastra spune ca a jucat la Dubai cu o mica accidentare si nu vrea sa forteze la Doha."Am inceput turneul cu o mica accidentare. M-am accidentat la un antrenament inainte sa plec din Romania. Am fortat aici, dar acum voi spune stop si ma voi odihni", a spus Simona in cadrul unei conferinte de presa.La Doha, turneu dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari, Simona ar fi avut un prim tur liber.Locul Simonei pe tabloul principal va fi luat de bielorusa Aryna Sabalenka.Pe tabloul principal de la Doha o vom avea astfel doar pe Sorana Cirstea, care in prima runda va evolua impotriva finalistei de la Dubai, Elena Rybakina.Anul trecut, Simona Halep a ajuns pana in finala turneului de la Doha, pe care a pierdut-o in fata belgiencei Elise Mertens.I.G.