Simona Halep explica de ce a castigat un singur trofeu in 2019

Anul acesta, sportiva noastra s-a impus doar la Wimbledon si a incheiat sezonul pe locul 4 WTA Simona spune ca de vina pentru rezultatele mai slabe este oboseala."Ritmul a fost stricat pentru ca nu am putut sa fiu constanta anul acesta, nu am avut perioade lungi de antrenament, am tot luat zile libere din cauza oboselii. Nu am realizat pana la Shenzen, cand Darren l-a intrebat pe Teo Cercel cate zile de pauza am avut anul acesta si mi-a spus doua luni jumatate, fara partea finala a anului - ceea ce este enorm.Am fost un pic debusolata pentru ca eu nu mi-am dat seama de acest lucru. Vorbind cu psiholoaga mea sportiva, mi-a spus ca daca asta s-a intamplat, inseamna ca mintea, corpul meu au cerut acest lucru si nu trebuie sa ma supar sau sa ma judec", a afirmat Simona pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Sportiva noastra se pregateste pentru noul sezon la Dubai, alaturi de Darren Cahill Primul turneu din 2020 la care va lua startul este cel de la Adelaide, incepand cu 13 ianuarie.C.S.