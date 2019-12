Simona Halep dezvaluie obiectivul principal pentru 2020

Ziare.

com

Tenismena romana in varsta de 28 de ani si-a propus pentru 2020 o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo."Obiectivul meu principal si prioritatea mea sunt meciurile de la Jocurile Olimpice. Sper din tot sufletul sa aduc o medalie Romaniei. Iar dupa aceea, ce va veni pe langa va fi un bonus", a spus Simona Halep in fata jurnalistilor. Din acest motiv, Simona sustine ca a renuntat la Fed Cup , chiar daca nemtii sunt de alta parere In 2019, Simona a castigat un singur turneu, dar ce turneu! Sportiva noastra s-a impus la Wimbledon, adjudecandu-si, astfel, cel de-al doilea Grand Slam din cariera, dupa Roland Garros-ul cucerit in 2018.Simona va incepe noul sezon la turneul de la Adelaide, programat in perioada 13-18 ianuarie.I.G.