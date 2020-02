Simona Halep dezvaluie secretul celui mai bun meci al carierei: A fost perfect

Ziare.

Aflata la Dubai, Simona Halep a fost intrebata care a fost secretul jocului perfect. Sportiva noastra a afirmat ca nu s-a gandit ca o are in fata pe Serena Williams si ca este in finala de la Wimbledon "A fost un meci perfect cu siguranta! Nu stiu daca voi mai putea ajunge la acel nivel. Am fost aproape la Melbourne , chiar daca nu am castigat semifinala de la Melbourne. Wimbledon este ceva special si probabil nu voi mai ajunge la acel nivel niciodata.Ce poate fi mai mult decat sa o bati pe Serena in finala de la Wimbledon? Nici macar nu visam sa castig Wimbledon, noi nu avem terenuri cu iarba in Romania. A fost un vis! Nu m-am gandit ca joc cu Serena si ca joc pentru trofeu. Asta a fost secretul. A mers perfect pentru mine", a spus Simona la Dubai.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta a fost al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.C.S.