Simona Halep dezvaluie secretul noului sezon: "Sunt sigura ca ma va ajuta tot anul"

Ziare.

com

Sportiva nascuta in Constanta marturiseste ca n-a lucrat niciodata atat de intens si sustine ca pregatirea suplimentara o va ajuta pe parcursul acestui sezon."De fapt, niciodata n-am muncit mai mult in intreaga mea cariera profesionista. A fost o perioada foarte buna si sunt sigura ca acele saptamani de munca ma vor ajuta pe tot parcursul anului, nu doar acum. Nu vreau sa ma grabesc si sa spun ca imi doresc rezultate imediate, in luna aceasta. Este un efort pentru tot anul", a spus Simona la Adelaide.Simona Halep s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide, dupa ce-a invins-o in runda a doua pe reprezentanta gazdelor Ajla Tomljanovic, in doua seturi, cu 6-4, 7-5.In sferturile de finala, Simona va da piept, joi, cu invingatoarea meciului dintre Bernarda Pera si Aryna Sabalenka.M.D.