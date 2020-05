Simona Halep, dialog in limba romana cu legendarul Boris Becker - ce i-a spus acesta

Ziare.

Fostul elev al lui Ion Tiriac a intrebat-o pe Simona Halep "ce faci?" in limba romana, iar apoi i-a spus ca "eu vorbesc romaneste".Vizibil surprinsa, Simona a ras copios de aceasta ipostaza, in timpul unei transmisiuni intermediate de Eurosport."Mai stiu doar cateva injuraturi si atat. Tiriac mi-a fost profesor. Iar Nastase a fost si mai rau. Ilie nu poate incheia o propozitie fara sa injure", i-a mai spus Boris Becker Simonei, de aceasta data in limba engleza.Boris Becker a fost antrenat si manageriat de Ion Tiriac si a facut numeroase vizite in Romania.Anul trecut s-a zvonit inclusiv chiar da Boris Becker ar putea sa o antreneze pe Simona Halep.C.S.