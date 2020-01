Simona Halep, din nou pe teren: Iata ce adversare de top va avea la primul turneu din 2020

Ziare.

com

Sportiva noastra va participa la prima editie a competitiei ce are loc in orasul lui Darren Cahill Misiunea Simonei nu va fi deloc usoara, in conditiile in care pe lista de start anuntata de organizatori se mai afla si alte nume grele.Lidera clasamentului WTA , Aslheigh Barty, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Johanna Konta, Sofia Kenin, Petra Martic, Marketa Vondrousova, Angelique Kerber , Alison Rriske si Donna Vekici sunt doar cateva dintre jucatoarele aflate pe tablou.Turneul de la Adelaide va incepe pe 13 ianuarie, iar meciurile Simonei vor fi in direct pe Ziare.com.Dupa turneul de la Adelaide, Simona va participa la Australian Open , primul Grand Slam al anului.C.S.