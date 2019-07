Simona Halep, dupa ce a infruntat o jucatoare de 15 ani: Ar trebui sa observ ca am imbatranit

Ziare.

In continuare, Simo a explicat ca pentru ea astfel de partide reprezinta o provocare deoarece trebuie sa demonstreze ca este mai buna decat pustoaicele ce vin din urma."Cineva mi-a spus ca ar trebui sa observ ca am imbatranit pentru ca joc tot mai des cu junioare. Daca voi mai continua sa joc inca trei ani, voi avea mereu astfel de meciuri . M-am obisnuit deja. Asta ma motiveaza si incerc sa arat ca inca mai sunt prezenta in circuit. Sunt puternica si arat ca pot sa le inving, chiar daca ele joaca fara frica sau emotii. Ele nu au nimic de pierdut. Este o provocare frumoasa sa joc contra lor", a precizat Simona Halep in Fanatik Simona Halep s-a calificat, luni, in sferturile de finala de la Wimbledon dupa o victorie clara cu revelatia Cori Gauff, pustoaica in varsta de numai 15 ani care a uimit lumea tenisului la Londra.Fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, scor, 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate de joc.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe chinezoaica Shuai Zhang, o sportiva aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, de la ora 15:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.