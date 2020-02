Simona Halep e la un pas de a urca pe podium in clasamentul banilor castigati din tenis

Ziare.

La cele trei turneele la care a luat parte in 2020, reprezentanta noastra a incasat aproape 1,5 milioane de dolari (22.400 euro la Adelaide, 696.000 dolari la Australian Open si 700.000 dolari al Dubai).In total, Simona a obtinut din tenis 36,5 milioane de dolari si ocupa locul 4 in clasamentul all-time, fiind foarte aproape de a urca pe podium.1. Serena Williams 92,7 milioane de euro2. Venus Williams 41,8 milioane de euro3. Maria Sharapova 38,7 milioane de euroAvand in vedere evolutiile Mariei Sharapova din ultima perioada, pare doar o chestiune de timp pana cand reprezentanta noastra va urca pe treapta a treia in aceasta ierarhie.Sumele prezentate sunt doar cele primite de la turnee si nu sunt luate in calcul sponsorizarile.I.G.