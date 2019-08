Simona Halep e vazuta cu sansa a 3-a la castigarea Rogers Cup: Iata cine e favorita

Ziare.

Tenismena noastra, campioana la editia de anul trecut, porneste cu sansa a 3-a la un nou triumf, potrivit caselor de pariuri.8.00 e cota pe care o are un triumf al Simonei in Canada.Principala favorita e considerata a fi Serena Williams, care are cota 6.00 la un succes la Rogers Cup 2019, urmata de ocupanta locului 1 in clasamentul WTA, Ashleigh Barty, cu cota 7.00.Dar iata cum arata lista favoritelor de la Rogers Cup 2019, in opinia bookmakerilor:1. Serena Williams 6.002. Ashleigh Barty 7.003. Simona Halep 8.004. Naomi Osaka 10.005. Karolina Pliskova 12.00-. Angelique Kerber 12.00-. Sloane Stephens 12.008. Elina Svitolina 15.009. Aryna Sabalenka 18.0010. Kiki Bertens 20.005-11 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.2,8 milioane de dolari sunt premiile toate ale competitiei din Canada.La editia de anul trecut, Simona Halep a invins-o in finala pe Sloane Stephens, trecandu-si in palmares cel de-al doilea ei trofeu la Openul Canadei, dupa cel cucerit in 2016.I.G.