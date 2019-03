Simona Halep, eliminata de Pliskova in semifinale la Miami

Simona Halep - Karolina Pliskova 5-7, 1-6

Karolina Pliskova's first point after the rain delay was a double-fault to give Halep the break.



But the Czech comes back from 3-5 down to take the first set 7-5. https://t.co/iOoOM9YWNW - WTA Insider (@WTA_insider) March 29, 2019

Meeting for the 10th time, Halep and Pliskova are each looking to make their 1st Miami Open final.



If Halep wins, she will overtake Osaka at No.1 on Monday.



No pressure.



Follow along: https://t.co/iOoOM9Hlpm#MiamiOpen https://t.co/0o5Zcvr5FO - WTA Insider (@WTA_insider) March 29, 2019

Sportiva ceha s-a impus cu scorul de 7-5, 6-1 la capatul unei partide intrerupta de mai multe ori din cauza averselor de ploaie.Inceput cu o intarziere de 45 de minute fata de ora prevazuta, meciul dintre Simona Halep si Karolina Pliskova a avut un start echilibrat, iar cele doua tenimene au mers cap la cap pana la scorul de 3-3, moment in care jocul a fost intrerupt pentru o ora, din cauza ploii.La revenirea pe teren, jocul a parut ca si-a pierdut din intensitate, iar Simona s-a distantat la 5-3 si a servit pentru castigarea primului set la scorul de 5-4. Din acel punct, ceva s-a rupt, insa, in jocul reprezentantei noastre, iar jucatoarea din Cehia a revenit fantastic.Nici macar interventia lui Daniel Dobre n-a oprit caderea Simonei, iar Pliskova, din ce in ce mai increzatoare in joc, si-a adjudecat primul set cu 7-5.Setul doi a fost practic fara istoric, jucatoarea aflata pe locul 5 in clasamentul WTA castigand toate cele 5 game-uri disputate inainte ca partida sa fie din nou intrerupta de ploaie si amanata pentru vineri seara.Revenite pe teren la scorul de 5-0, cele doua au mai castigat cate un game fiecare, suficient pentru ca Pliskova sa mearga in finala cu Ashleigh Barty.07:11 -07:08 - Halep isi face serviciul in primul game de la reluarea partidei.07:06 - Se reia partida, Simona serveste!06:35 - Jocul ar trebui sa se reia dupa ora 06:50.06:22 - Organizatorii anunta, insa, ca ploaia s-a oprit si s-a trecut la uscarea terenului.06:13 - La Miami a trecut de miezul noptii, iar prognoza meteo nu e deloc una buna, astfel ca sunt sanse mari ca partida sa continue vineri seara. Asteptam decizia organizatorilor.05:54 - Jucatoarele se duc la vestiare, iar continuarea meciului ar putea fi amanata pentru vineri seara.Ploua din nou puternic la Miami, iar meciul e din nou intrerupt.- Game Pliskova, care se afla la un singur game de calificarea in finala.- Simona isi pierde din nou serviciul, iar Pliskova are acum doua breakuri avans in acest set doi.- Game alb reusit de Karolina Pliskova. E cel de-al 7-lea game la rand reusit de cehoaica, iar Simona pare complet iesita din ritm.Meciul se reia dupa nici doua minute de la intreruperea lui.Ploua din nou la Miami, iar arbitra de scaun ia decizia de a intrerupe partida pentru cateva momente.- Simona nu se regasete, in timp ce tenismenei din Cehia ii intra toate loviturile. (0-2)- Karolina Pliskova serveste excelent si ajunge la cinci game-uri castigate consecutiv. (0-1)La TV, partida poate fi urmarita pe postul Digi Sport 2.Vezi: Momente dificile pentru Simona Halep: Iata ce i-a transmis Daniel Dobre - Un nou game alb izbutit de Pliskova, iar Simona va servi pentru a ramane in set la nici 5 minute distanta de cand a servit pentru a castiga primul set. (5-6)- Simona isi pierde serviciul, iar setul intra "in prelungiri". (5-5)- Game reusit de Pliskova, insa Simona va servi pentru castigarea primului set. E ora 23:20 la Miami. (5-4)- Tenismena romana isi face serviciul si isi consolideaza, astfel, breakul. (5-3)- Simona reuseste din nou breakul si trece in avantaj. (4-3)05:10 - S-a reluat meciul dupa aproape o ora de intrerupere.05:08 - Abia acum terenul a fost uscat complet, iar jucatoarele sunt asteptate sa revina de la vestiare.ora 04:35 - Ploaia s-a oprit, iar organizatorii usuca terenul. Meciul ar trebui sa se reia in aproximativ 10-15 minute.A inceput sa ploua, chiar puternic, la Miami, iar partida se intrerupe.- Rebreak reusit de Karolina Plikova. (3-3)- Simona joaca excelent si reuseste primul break al partidei, chiar la 0 (3-2)- Un game mai dificil pentru reprezentanta noastra, care salveaza doua mingi de break, dar pe care reuseste sa-l inchida. (2-2)- Cehoiaca serveste bine si reuseste un nou game pe propriul serviciu. (1-2)- Game bun reusit de Simona, care egaleaza scorul in acest debut de meci. (1-1)- Karolina Pliskova isi face serviciul si castiga primul game al meciului. (0-1)In ultima intalnire directa, desfasurata luna trecuta in cadrul intalnirii de Fed Cup dintre Cehia si Romania, Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Karolina Pliskova.ora 03:39 - Cele doua tenismene au patruns pe teren, iar meciul va incepe in aproximativ 6 minute.E cea de-a 10 intalnire directa intre Simona Halep si Karolina Pliskova, scorul fiind net favorabil reprezentantei noastre, 7-2.Daca se califica in finala turneului din Florida, Simona va reveni pe primul loc in ierarhia WTA.Anul trecut, turneul de la Miami a fost castigat de Sloane Stephens.