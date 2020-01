Simona Halep, eliminata din proba de dublu de la Adelaide

Ziare.

com

Sportivele noastre au fost invinse in runda inaugurala de perechea formata din Kveta Pesche si Demi Schuurs, favoritele numarul 2 ale competitiei.Dupa doua seturi echilibrate, Halep si Olaru nu au mai avut nicio sansa in decisiv.Scorul final a fost 7-6 (2), 4-6, 10-3 dupa aproape doua ore de joc.A fost pentru a treia oara cand Simona si Raluca au facut pereche la dublu, de fiecare data fara rezultat.Simona se pregateste insa de debutul in proba de simplu, urmand sa o intalneasca pe australianca Ajla Tomljanovici.Partida din turul 2 de la simplu va avea loc marti, dupa ora 10:00, in direct pe Ziare.com.C.S.