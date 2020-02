Simona Halep, eliminata din proba de dublu de la Dubai

Ziare.

Sportiva noastra a facut pereche cu nemtoaica Julia Goerges, dar cele doua au pierdut clar in fata perechii formate din Makoto Ninomiya si Zhaoxuan Yang.Perechea asiatica s-a impus in doua seturi, in mai putin de o ora de joc, cu 6-2, 6-1.Inaintea acestui meci, Simona si Julia erau considerate mari favorite de casele de pariuri Pentru Simona Halep urmeaza insa meciul din turul 2 al probei de simplu, unde o va intalni pe invingatoarea dintre Alison Riske si Ons Jabeur.Anul trecut, Simona a ajuns pana in sferturi la Dubai, unde a fost invinsa de Belinda Bencic.C.S.