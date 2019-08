Simona Halep, eliminata din proba de dublu de la Rogers Cup

Ziare.

Sportiva noastra a facut pereche cu o jucatoare in varsta de doar 16 ani, pe numele sau Leylah Annie Fernandez.Scorul final a fost 1-6, 6-3, 10-5 pentru perechea formata din Nicole Melichar si Kveta Peschke.Simona va debuta in proba de simplu de la Rogers Cup miercuri, impotriva americancei Jennifer Brady, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Aceasta va fi prima intalnire dintre Simona si americanca in varsta de 24 de ani.Amintim ca sportiva noastra a castigat anul trecut proba de simplu de la Rogers Cup.C.S.