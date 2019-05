"Simona Halep, eliminata in turul 2 de la Roma dupa un meci de mare lupta"

Simona Halep - Marketa Vondrousova 6-2, 5-7, 3-6

Tanara jucatoare din Cehia s-a impus in trei seturi, dupa un meci de mare lupta, cu 2-6, 7-5, 6-3.In primul set, Vondrousova a incercat sa joace cat mai agresiv, dar Simona a gasit de fiecare data solutiile perfecte si a castigat setul fara mari emotii.Lucrurile s-au schimbat insa din setul secund, cand Simona a comis nu mai putin de 19 greseli nefortate, iar Vondrousova a inceput sa o "masacreze" cu scurte perfecte.In setul decisiv, Simona a acuzat probleme medicale, a primit ingrijiri, dar a continuat sa joace desi fizioterapeutul i-a spus ca situatia e destul de delicata.Simona a luptat pentru fiecare minge pe final de meci, dar in cele din urma Vondrousova a reusit sa se impuna si a castigat partida.Aceasta este a doua victorie pe care Vondrousova o obtine in fata Simonei Halep, dupa cea de la Indian Wells, de anul acesta.Mai departe, Vondrousova o va intalni in optimile de finala pe Daria Kasatkina.16:23 - Vondrousova face break, are 5-3 si serveste pentru castigarea partidei.16:19 - Game de mare lupta, iar Vondrousova conduce cu 4-3.16:09 - Simona continua sa joace, chiar si cu probleme medicale, si egaleaza la trei!16:05 - Game fara emotii pentru Vondrousova, care conduce cu 3-2.16:03 - Revenita pe teren, Simona reuseste un game la zero si scorul este 2-2.15:56 - Simona Halep acuza probleme medicale si primeste ingrijiri.15:54 - Vondrousova isi face din nou serviciul si are 2-1.15:52 - Game bun pentru Simona, care egaleaza la unu fara emotii.15:48 - Vondrousova isi face serviciul de la 0-30 si conduce cu 1-0 in decisiv.15:34 - Game la zero si pentru Vondrousova, care conduce cu 6-5. Presiunea se muta din nou pe Simona.15:32 - Simona castiga la zero acest game si scorul este 5-5!15:29 - Vondrousova isi face serviciul si are 5-4. Presiunea se muta acum pe Simona, care serveste pentru a ramane in set.15:25 - Game excelent reusit de Simona si scorul este 4-4.15:21 - Vondrousova reuseste un game la zero si conduce cu 4-3.15:19 - Simona revine fenomenal de la 0-40 si scorul devine 3-3.15:14 - Simona face rebreak dupa un game de mare lupta si cehoaica are 3-2.15:07 - Vondrousova reuseste un nou break si conduce cu 3-1.15:01 - Simona face imediat rebreak si scorul este 2-1. Raspuns rapid si agresiv al sportivei noastre.14:57 - Vondrousova face break si conduce cu 2-0.14:54 - Inceput echilibrat in setul secund, dar Vondrousova isi face serviciul si are 1-0.14:43 - Simona reuseste un nou break si va servi pentru castigarea primului set.14:40 - Un game deosebit de spectaculos oferit de cele doua, cu Simona Halep salvand doua mingi de break si apoi desprizandu-se la 4-2.14:31 - Break reusit de Simona, care trece in avantaj.14:29 - Simona raspunde cu un serviciu excelent si echilibru se mentine in acest debut de meci.14:25 - Marketa Vondrousova serveste bine si Simona n-a reusit s-o puna in dificultate pana acum.14:22 - Simona salveaza doua mingi de break si reuseste apoi sa egaleze la 1.De la Australian Open si pana-n prezent, Marketa Vondrousova a inregistrat 19 victorii si doar 4 infrangeri!14:17 - Cehoaica incepe bine si isi castiga fara emotii serviciul.Partida de pe arena Pietrangeli poate fi vizionata in direct la TV pe postul Digi Sport 2.Vezi: Surpriza imensa la turneul de la Roma, pe partea de tablou a Simonei Halep ora 13:55 - Fernando Verdasco il invinge in trei seturi pe Dominic Thiem, scor 4-6, 6-4, 7-5, dupa aproape trei ore de joc. In aproximativ 20 de minute va incepe meciul Simonei.Vezi: Naomi Osaka se califica in optimi la Roma: Singura modalitate prin care Simona Halep o mai poate depasi in ierarhia WTA ora 12:55 - Meciul dintre Dominic Thiem si Fernando Verdasco, programat inaintea jocului Simonei, tocmai a intrat in setul decisiv, ceea ce inseamna ca startul partidei dintre reprezentanta noastra si Marketa Vondrousova va fi in jurul orei 14.Meciul ar fi trebuit sa se desfasoara miercuri, dar a fost amanat pentru joi din cauza ploii.In clasamentul WTA, Simona Halep se afla pe pozitia a 3-a, in timp ce adversara ei din Cehia ocupa locul 43.Cele doua s-au mai intalnit o singura data pana acum, in urma cu doua luni la Indian Wells, unde Marketa Vondrousova s-a impus in trei seturi.Simona Halep a avut un prim tur liber, pe cand Marketa Vondrousova a invins-o greu pe conationala sa Barbora Strycova 13-19 mai e perioada in care se desfasoara turneul de la Roma, dotat cu premii in valoare totala de 3,4 milioane de dolari.