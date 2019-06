Simona Halep evolueaza duminica la Eastbourne, in proba de dublu. Va face pereche cu o alta romanca

Ziare.

com

In proba de simplu, Halep are primul tur liber si va evolua in runda secunda abia marti, urmand sa dea piept cu invingatoarea dintre Camila Georgi si Su-Wei Hsieh.Romanca de 27 de ani este locul 7 WTA si este favorita 5 aici pe iarba de la Eastbourne.Revenind la meciul de dublu, Simona va evolua alaturi de Raluca Olaru , dublista cu nume a Romaniei, de top 50 WTA, partida din turul I urmand sa aiba loc duminica de la ora 19, pe terenul central de la Eastbourne.Cele doua jucatoare din tara noastra le vor intalni pe Gabriela Dabrowski (Canada) si Yi-Fan Xu (China), nimeni altele decat favoritele 1 din Anglia.Simona Halep a ajuns de cateva zile in Anglia, pentru a se acomoda cu iarba, avand doar un singur turneu de pregatire pana la Wimbledon , turneu de Mare Slem care va debuta pe 1 iulie.Jocul va fi LIVE text pe Ziare.com si va fi televizat pe DigiSport 2.Anul trecut, Simona Halep s-a retras de la Eastbourne, din cauza unei inflamatii a tendonului ahilian.Competitia britanica are loc in perioada 23 - 29 iunie si are premii totale in valoare de 998.712 dolari.