Simona Halep explica de ce nu se descurca la US Open: Nu ma avantajeaza conditiile de acolo

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca nu-i plac conditiile de la New York, unde totul este foarte agitat."Mi-as dori tare mult sa castig un Grand Slam pe hard, am fost aproape la Melbourne , la US Open am avut o singura semifinala... Nu pot sa zic ca ma avantajeaza conditiile din America. E o atmosfera mult mai galagioasa in timpul meciurilor, se joaca tarziu si nu prea e stilul meu", a spus Simona Halep pentru Digi Sport. Sportiva noastra a fost eliminata anul trecut in turul 2 de la US Open de Taylor Townsend.In 2017 si 2018 a parasit competitia inca din runda inaugurala.Cea mai buna performanta la US Open dateaza din 2014, cand a ajuns in semifinale.In schimb, la Australian Open are o finala in 2018 si o semifinala anul acesta.C.S.