Simona Halep explica de ce nu se simte bine pe iarba: "Este dificil"

Ziare.

com

Ea spune ca nu poate aluneca asa cum este obisnuita de la zgura, dar si ca are probleme cu alergarea."Este dificil mereu sa joc pe iarba, nu pot aluneca, de aceea imi place zgura. Nu pot alerga cum vreau eu. Azi a fost bine, voi lua numai lucrurile pozitive", a declarat Halep pentru DigiSport Chiar si cu aceste probleme Simona s-a calificat in optimile de finala de la Eastbourne, turneu ce se disputa pe iarba, dupa ce a invins-o fara emotii pe Su-Wei Hsieh.6-2, 6-0 a fost scorul intalnirii in care adversara nu i-a pus nicio problema romancei.Mai departe, miercuri, Halep se va duela cu Polona Hercog pentru un loc in sferturile de finala ale competitiei, meciul fiind transmis in direct de Ziare.com incepand cu ora 16:00.