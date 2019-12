Simona Halep explica decizia neasteptata luata in aceasta iarna

Ziare.

com

Sportiva noastra a surprins deoarece in premiera a hotarat sa isi faca pregatirea de iarna in Emiratele Arabe Unite, la Dubai.Simona afirma ca a luat aceasta decizie din cauza durerilor la spate, ce s-ar fi putut agrava daca s-ar fi pregatit la temperaturi scazute in Romania."E superbine aici, mai ales pentru spatele meu! Daca as fi avut ideea asta si in anii trecuti, in loc sa stau la frig, ce bine ar fi fost! Asta e, mereu inveti", a spus Simona pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.De altfel, in trecut, dupa o pregatire de iarna efectuata in Poiana Brasov, Simona a pus esecurile ulterioare din Australia pe seama faptului ca a racit.Simona va debuta in noul sezon la Adelaide, in Australia, incepand cu 13 ianuarie.C.S.