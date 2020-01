Simona Halep explica decizia neasteptata luata in aceasta iarna

Ziare.

com

Sportiva noastra a fost intrebata intr-o conferinta de presa de ce l-a demis pe Daniel Dobre pentru a-l inlocui cu Artemon Apostu Efremov.Simona le-a transmis acestora ca a simtit nevoia unei schimbari si ca a vrut o voce noua in echipa."Il cunosc de mult timp, dar nu lucrasem niciodata impreuna. Il stiam de la Irina Begu . Au lucrat impreuna timp de cinci ani si au facut o treaba foarte buna impreuna.Am incheiat colaborarea cu Daniel Dobre deoarece aveam nevoie de o schimbare. Dar si el a facut o treaba buna cu mine pe parcursul anului trecut. Ii multumesc ca m-a sprijinit neconditionat, mai ales la Wimbledon , nu a fost usor. Dar sunt sigura ca a fost o experienta placuta si pentru el. Cu Arte... Am decis ca am nevoie de o voce noua in echipa mea, iar el poate sa calatoreasca mereu. Va fi de partea mea la aproape turneele, mai ales cand Darren nu poate veni. Cred ca am o echipa buna in jurul meu, ca intotdeauna", a spus Simona intr-o conferinta de presa.Artemon Apostu-Efremov este al doilea antrenor al lui Halep, "principal" fiind australianul Darren Cahill , revenit recent in echipa ei.Tehnicianul are 40 de ani si s-a remarcat in perioada in care a pregatit-o pe Irina Begu, aceasta fiind a doua jucatoare a Romaniei in clasamentul feminin.Apostu a inceput efectiv munca alaturi de Halep in stagiul de pregatire pe care constanteanca l-a efectuat recent in Dubai.In sezonul trecut, Simona a fost pregatita de Daniel Dobre, la care a renuntat insa in toamna desi sustinea ca il va pastra in staff-ul sau.C.S.