Simona Halep explica decizia neasteptata luata la Rogers Cup

Sportiva noastra a afirmat ca a luat aceasta decizie deoarece nicio alta jucatoare din Romania nu mai era disponibila.In plus, Simona crede ca o va putea ajuta pe Leylah Annie Fernandez, cea care ii va fi partenera la Rogers Cup."Am intrebat directorul de turneu daca are pe cineva la dublu. Eu nu am gasit. Am intrebat cateva romance, dar au fost deja cu alte jucatoare. Asa mi-a fost recomandata aceasta tinerica.Sper sa jucam bine si sa castigam cateva meciuri . Ma bucur ca joc cu ea, pentru ca este micuta si are nevoie de experienta", a spus Simona la Digi Sport.Partenera Simonei are 16 ani si a castigat Roland Garros in proba junioarelor in acest an.De asemenea, Fernandez a ajuns si in finala junioarelor de la Australian Open C.S.