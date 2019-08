Simona Halep face dezvaluiri la Cincinnati: De ce s-a temut in timpul meciului cu Alexandrova

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca s-a temut ca nu poate alerga asa cum o face de obicei, motiv pentru care i-a fost dificil sa isi etaleze jocul."Am fost putin nervoasa inaintea meciului pentru ca accidentarea de saptamana trecuta a fost dificila. Am fost speriata sa alerg spre minge, dar apoi am inceput sa simt ritmul si a fost mai usor. Nu m-am relaxat deloc, am fost destul de stresata.Am fost prea inceata pe picioare, nu am avut putere, dar apoi mi-am improspatat gandirea si am luptat pana la final. Nu am fost negativista, ci doar suparata pe picioarele mele. Vechea Simo cu siguranta ar fi cedat pentru ca era prea stresata cu accidentarea. Dar acum sunt puternica mental si lupt pana la final", a spus Simona la Tennis Channel.Sportiva noastra se va duela in optimile de finala cu americanca Madison Keys, aflata pe locul 18 in clasamentul WTA Partida din optimile de finala va avea loc vineri, de la ora 2:00 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona si Madison s-au mai intalnit de sase ori pana acum, iar sportiva noastra a castigat ultimele cinci meciuri Ultima partida a avut loc la Turneul Campioanelor 2016, cand Simona s-a impus in doua seturi. Cele doua ar fi trebuit sa joace si in optimi la Roma 2018, numai ca Madison Keys a abandonat si meciul nu a avut loc.C.S.