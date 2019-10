Simona Halep face lumina: Ce se intampla cu Daniel Dobre dupa revenirea lui Darren Cahill

Ziare.

com

Antrenorul roman in varsta de 51 de ani nu va fi, insa, pus pe liber de Simona, care dezvaluie ca acesta va continua sa faca parte din staff-ul sau."Din punctul meu de vedere, Darren Cahill este cel mai bun antrenor din lume. O spun foarte lejer si foarte deschis. M-a ajutat enorm, in special pe partea emotionala, mi-a dat multa incredere. Dar si pe partea de tenis, tot timpul a stiut cand sa-mi spuna ceva", a spus Simona Halep intr-un interviu pentru emisiunea La Maruta de la Pro TV."Antrenorul meu de acum, Daniel Dobre, este si va fi in continuare alaturi de mine. Il stiu de foarte multi ani si tot timpul cand am simtit nevoia sa ma antrenez alaturi de un antrenor roman am apelat la el. M-a ajutat enorm si este bucuros ca Darren va reveni alaturi de noi de la anul", a mai dezvaluit Simona.Darren Cahill si Daniel Dobre vor fi alaturi de Simona Halep la Turneul Campioanelor.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara ultimul turneu al anului din calendarul WTA.I.G.