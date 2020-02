Simona Halep face un anunt important despre retragerea din tenis

Ziare.

com

Tenismena noastra se considera pe final de cariera, insa nu intentioneaza sa puna punct acum.Totusi, Simona nu promite ca va mai juca 3-4 ani, asa cum a afirmat antrenorul ei, Darren Cahill."Am 28 de ani, 29 chiar anul asta, e normal sa fiu pe final de cariera. Am mai mult de 10 de ani de tenis profesionist, dar nu ma gandesc la retragere, ci doar sunt pe final", a spus Simona la plecarea spre Dubai."Sa vedem daca voi mai juca 3-4 ani... Nu pot sa ma pronunt acum", a mai spus reprezentanta noastra.Vezi si: Simona Halep, despre retragerea din tenis: Planul sportivei noastre Simona Halep a disputat primul meci in tenisul profesionist in 2016, avand la activ 19 turnee castigate, dintre care doua de Grand Slam (Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019).A ocupat prima pozitie in clasamentul WTA timp de 64 de saptamani.I.G.