Simona Halep face un anunt ingrijorator dupa retagerea de la Rogers Cup

Sportiva noastra a publicat pe contul de Instagram o imagine in care avea un bandaj foarte mare asupra piciorului stang."E timpul pentru tratament", a scris Simona pe Instagram.Simona a acuzat probleme medicale la tendonul lui Ahile, motiv pentru care a abandonat in timpul meciului cu Marie Bouzkova, din sferturile de finala de la Rogers Cup.Sportiva noastra ar trebui sa evolueze direct in turul doi de la Cincinnati, miercuri.Adversara ii va fi invingatoarea dintre Carla Suarez Navarro si Ekaterina Alexandrova.C.S.