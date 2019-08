Simona Halep face un anunt ingrijorator inainte de Rogers Cup 2019

Ziare.

Fostul lider WTA anunta ca va avea nevoie de ceva timp pentru a-si gasi ritmul de joc."Senzatiile sunt ciudate, pentru ca nu m-am antrenat in ultima vreme. Pot sa spun ca ritmul nu este inca acolo. Dar ma simt bine pe teren, ma simt cu pofta de joc. Dar va fi greu prima saptamana sa imi gasesc ritmul", a spus Simona intr-un interviu pentru Digi Sport Simona va intra direct in turul doi, acolo unde o poate intalni pe Kristina Mladenovic."Un meci dificil, tinand cont ca este primul dupa sezonul de iarba. Nu vrea sa ma gandesc la ce joaca ea, ci la ceea ce voi face eu pe teren. Vreau sa imi revin si sa simt forma maxima atunci cand intru pe teren. Vor fi cateva zile grele, poate chiar si o saptamana. Turneul va fi dicifil, dar nu ma stresez si nici nu intru in panica", a adaugat aceasta.5-11 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.2,8 milioane de dolari sunt premiile toate ale competitiei din Canada.La editia de anul trecut, Simona Halep a invins-o in finala pe Sloane Stephens, trecandu-si in palmares cel de-al doilea ei trofeu la Openul Canadei, dupa cel cucerit in 2016.