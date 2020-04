Simona Halep face un gest minunat fata de celelalte jucatoare

Ziare.

Sportiva noastra a hotarat sa doneze o suma de bani destinata jucatoarelor afectate de anularea unor turnee din acest sezon.Cel care a facut acest anunt este antrenorul Simonei, Darren Cahill "Stiu ca WTA le intreaba pe jucatoare daca vor face ceva similar cu ce a propus Novak Djokovici . Va pot spune ca Simona a fost de acord sa faca acest lucru", a dezvaluit Darren Cahill, conform The National Numeroase jucatoare s-au plans ca nu se mai pot descurca in acest moment dupa ce turneele au fost anulate.In aceste conditii, WTA cauta o solutie pentru a strange bani, iar Simona Halep a fost una dintre primele jucatoare care au acceptat sa doneze pentru celelalte sportive.Simona Halep a castigat din tenis premii in valoare totala de 36.551.855 de dolari.Sportiva noastra ocupa locul 4 in topul celor mai mari castiguri din istorie, dupa Serena Williams Venus Williams si Maria Sharapova C.S.