Simona Halep face un gest minunat

Sportiva noastra a decis sa o sustina financiar pe Cristina Deac, o cea mai buna tenismena in scaun cu rotile din Romania.Simona ii va indeplini visul Cristinei de a participa la un turneu de Grand Slam destinat persoanelor cu scaun in rotile si ii va suporta toate costurile."As vrea sa o cunosc pe Simona. Imi place cum joaca si imi place ca este putin retrasa. Mi-ar placea sa simt adrenalina de la un Grand Slam", a spus Cristina Deac pentru Antena 1.De asemenea, Horia Tecau i-a daruit Cristinei o racheta de tenis.Cristina Deac 33 ani - Deva - 18 ani interventie chirugicala nereusita la coloanaCristina Deac are 33 de ani, este din Deva, iar la 18 ani a ajuns in scaun cu rotile dupa o operatie nereusita la coloana.Dupa sase luni de izolare, ea a descoperit tenisul si a devenit cea mai buna jucatoare in scaun cu rotile din Romania."Credeam ca la inceput nu o sa mai fie viata. Apoi am inceput ca un fel de antrenament, miscare, dar incet, incet a inceput sa-mi placa", a explicat Cristina.C.S.